Яковлев: ФГИ еще не решил вопрос с блокпакетом «Суммыоблэнерго»

Фонд государственного имущества (ФГИ) пока не решил, будет ли выставлять на продажу блокирующий пакет «Суммыоблэнерго» целиком или разделенным на лоты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Фонда государственного имущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

«С учетом сегодняшних реалий, мы еще подумаем», - отметил зампредседателя фонда. При этом он подтвердил, что стартовая цена блокпакета «Суммыоблэнерго», скорее всего, составит около 108 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня Фонд госимущества на ПФТС реализовал 8,76% «Полтаваоблэнерго». Всего на торги выставлялось 25% этой компании. В ходе торгов цена реализации за акции «Полтаваоблэнерго» была повышена на один шаг (на 10%). Пакет акций был продан за 58 млн. 625 тыс. грн.