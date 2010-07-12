ДТЭК завершила размещение еврооблигаций на 500 млн. долларов

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) завершила размещения еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых.

Также сообщается, что выпуск еврооблигаций ДТЭК являлся предложением с привязкой к доллару США, предназначен для квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми согласно Положению S и Правилу 144A Закона США о ценных бумагах от 1933 г. с поправками.

По информации компании предложение заинтересовало более чем 170 клиентов. Книга заявок была переподписана почти в три раза с предложением о покупке от 170 клиентов. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора. Общее географическое соотношение инвесторов было следующим: США (58%), Европа (37%) и Азия (5%).

ING Bank N.V. (“ING”), The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) и Erste Group Bank AG выступили организаторами выпуска ценных бумаг, а ING и RBS – также букраннерами выпуска.

«Это значительный шаг в развитии ДТЭК. В результате нашего первого выпуска еврооблигаций мы привлекли 500 млн. долл. под очень привлекательную ставку. Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации. Этот успешный выпуск еврооблигаций является следующим шагом в формировании нашей репутации на международных рынках капитала» - отметил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.