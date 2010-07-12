Российский Альфа-Банк сконцентрировал 19,9% Альфа-Банка (Украина)

Альфа-Банк (Москва, РФ) сконцентрировал 19,9% акций Альфа-Банка (Киев). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

По данным пресс-службы, российский банк приобрел акции допэмиссии и на сегодня владеет 739 431 452 штук (19,8986%) украинского кредитно-финансового учреждения, АВН Ukraine Limited – 2 976 561 606 штук (80,1013%).

По состоянию на 1 апреля 99,99% акций ПАО "Альфа-банк (Украина)" принадлежало кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума "Альфа-Групп".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2009 года общим собранием акционеров Альфа-Банка (Украина) было принято решение об увеличении уставного капитала банка путем проведения дополнительной эмиссии 739,435 млн. простых именных акций дополнительной эмиссии номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

Процесс регистрации увеличения уставного капитала был завершен 9 июля 2010 года. После увеличения уставный капитал банка составляет 3,716 млрд. грн.

Российский Альфа-Банк имеет разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение более 25% акций Альфа-Банка (Украина).

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 27,289 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,756 млрд. грн., обязательства – 24,996 млрд. грн., собственный капитал – 2,292 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Альфа-Банк» получил 0,399 млн. грн. прибыли, по итогам 2009 года убыток банка составил 348,405 млн. грн.

По состоянию на 9 июля 2010 года уставный капитал банка составляет 3,716 млрд. грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».