Фонд госимущества проведет аукцион по продаже 25% «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет 14 июля на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) аукционные торги по продаже 25%-ого госпакета акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Об этом сообщает сайт УМВБ.

В соответствии с текстом сообщения, реализуемый госпакет будет разбит на 25 лотов, из них 24 лота - по 1 млн. 800 тыс. шт. акций в каждом, еще в одном лоте количество акций составит 1 млн. 81 тыс. 375 штук. Соответственно, общая начальная стоимость 24 лотов составит 105 млн. 593 тыс. грн., еще одного лота – 2 млн. 643 тыс. грн. Стартовая цена одной акции составляет 2,4443 грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в ходе аукционных торгов на ПФТС 9 июля реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго». Общая реализационная цена проданных акций «Полтаваоблэнерго» составила 58 млн. 625 тыс. грн. Всего в ходе торгов было реализовано 9 лотов акций облэнерго, реализационная цена акций «Полтаваоблэнерго» была поднята на один шаг (на 10%). Покупателями акций выступили две компании, одна из которых приобрела 6 лотов, другая – 3.

После окончания торгов по «Полтаваоблэнерго» заместитель председателя ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ заявил, что Фонд госимущества пока не решил, будет ли выставлять на продажу блокирующий пакет «Сумыоблэнерго» целиком или разделенным на лоты. «С учетом сегодняшних реалий, мы еще подумаем», - отметил зампредседателя фонда.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области. Уставный капитал общества составляет 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО «Сумыоблэнерго» управляет государство в лице Фонда госимущества.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises, которым принадлежат пакеты 24,99% и 24,89% соответственно. Еще 18,50% акций принадлежат UA Energy Distribution Holding Limited (Кипр).