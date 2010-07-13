Эксперты: активность на фондовом рынке была низкой

Активность торгов на украинском фондовом рынке в понедельник, 12 июля, была низкой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Украинской бирже сильнее всего вчера упали акции Ясиновского КХЗ (-3,17%). Бумаги банков и металлургических предприятий закрылись разнонаправлено, а акции генкомпаний незначительно просели. Авдеевский КХЗ (-0,87%), «Укрнафта» (-0,83%) и Укртелеком (-1,01%) также снизились.

Аналитики отмечают, что украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, в понедельник продемонстрировали смешанную динамику. «Кернел» (-3,50%) и МХП (-0,35%) упали. Ferrexpo (+1,22%), JKX Oil & Gas (+3,46%) и Regal petroleum (+0,89%) выросли. Cadogan Petroleum и «Астарта» в цене не изменились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 июля, повысился на 0,16% – до 795,20 пункта. Общий объем торгов составил 250 млн. 405 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,43% – до 1974,77 пункта. Общий объем торгов составил 51 млн. 700 тыс. грн., из них 11 млн. 510 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.