Начало недели на рынке еврооблигаций было спокойным

Начало текущей недели на украинском рынке еврооблигаций было спокойным.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, объемы торгов в понедельник, 12 июля, были очень низкими, и вся активность была сосредоточена в корпоративном секторе. Хорошим спросом в течение всей торговой сессии пользовались облигации «Метинвеста», ДТЭК и МХП. Сделки заключались также по бумагам «Нафтогаза», однако цены остались на прежнем уровне. Инвесторы интересовались выпусками «Альфа банка Украина» и «ПриватБанка», и цены на эти бумаги немного выросли.

Аналитики сообщают, что на российском рынке еврооблигаций в понедельник объемы торгов были низкими, а цены практически не изменились. Суверенные выпуски торговались без изменения цены. Высокий спрос был на облигации «Газпрома», «Внешэкономбанка» и ВТБ.