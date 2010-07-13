Кабмин выпустит НДС-облигации в конце июля - начале августа

Кабинет министров Украины намерен осуществить эмиссию НДС-облигаций в конце июля – начале августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО в ходе круглого стола во вторник.

«В конце текущего месяца - начале августа будет осуществлена эмиссия (НДС-облигаций – УНИАН)», - сказала Т.ЕФИМЕНКО.

Такие сроки выпуска бумаг замминистра финансов объяснила организационными моментами.

Справка УНИАН. Для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС правительство намерено выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По данным ГНАУ, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). На такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.