Эксперты: украинский рынок еврооблигаций существенно вырос

На прошлой неделе украинский рынок еврооблигаций существенно вырос.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По подсчетам аналитиков, доходности суверенных выпусков опустились почти до трехмесячного минимума, после того как миссия МВФ сообщила, что намерена рекомендовать исполнительному комитету предоставить Украине новый кредит. Вслед за решением МВФ агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины с «В-» до «В». В результате «Украина-11» прибавила 0,25 пункта, в то время как «Украина-17» подросла на 1 пункт. Среди корпоративных облигаций наибольший рост продемонстрировали «ДТЭК-15» и «МХП-15»: ДТЭК вырос на 3 пункта, МХП прибавил 2,5 пункта. Облигации Киева обвалились после заявления о возможной реструктуризации в 2010 году. Однако после того, как официальные лица опровергли данную информацию, бумага отыграла часть потерь

В обзоре отмечается, что росту украинских еврооблигаций способствовал выход нескольких позитивных новостей. Новый кредит МВФ в размере 14,9 млрд. долларов поддержит финансовую стабильность Украины в ближайшие несколько лет. Кроме того, по условиям кредитного соглашения, Украина должна будет провести ряд реформ, связанных с функционированием пенсионной системы, внутреннего рынка газа, налоговой системы и т. д. Повышение рейтингов корпоративных и банковских заемщиков агентством Fitch также оказало поддержку украинским еврооблигациям.