ФГИУ приостановил продажу 25% акций «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приостановил продажу и снял с сегодняшних торгов на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 25% акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Об этом говорится в приказе ФГИУ от 14 июля 2010 года №992.

Согласно приказу, ФГИУ приостановил продажу акций «Сумыоблэнерго», «учитывая конъюнктуру фондового рынка Украины и результаты приватизации энергораспределительных компаний, с целью создания соответствующих условий для привлечения инвесторов и выполнения плановых заданий по поступлению средств в Государственный бюджет».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планировал провести 14 июля на УМВБ аукционные торги по продаже 25%-ого госпакета акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Планировалось, что реализуемый госпакет будет разбит на 25 лотов, из них 24 лота - по 1 млн. 800 тыс. шт. акций в каждом, еще в одном лоте количество акций составит 1 млн. 81 тыс. 375 штук. Соответственно, общая начальная стоимость 24 лотов составила 105 млн. 593 тыс. грн., еще одного лота – 2 млн. 643 тыс. грн. Стартовая цена одной акции составила 2,4443 грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области. Уставный капитал общества составляет 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО «Сумыоблэнерго» управляет государство в лице Фонда госимущества.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises, которым принадлежат пакеты 24,99% и 24,89% соответственно. Еще 18,50% акций принадлежат UA Energy Distribution Holding Limited (Кипр).