Эксперт: сегодня украинский рынок акций был в отрицательной зоне

Основную часть дня в среду, 14 июля, украинский рынок акций провел в отрицательной зоне.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «наблюдаемая в последнее время переменчивая динамика указывает на то, что рынок двигается в широком боковом диапазоне: кратковременные периоды роста сменяются днями коррекции». Это происходит на фоне невысокой активности местных игроков, ожидающих четкого сигнала со стороны зарубежных трейдеров, которые, в свою очередь, ждут выхода финансовой отчетности крупнейших компаний. Сдерживает рыночные обороты и сезон отпусков.

Как отметил экономист, торговая сессия на Украинской бирже в среду открылась в позитивном русле с гэпом вверх до 15 пунктов. Поводом для хорошего старта послужил благоприятный внешний фон, сформировавшийся к началу торгов. На американских и азиатских площадках накануне преобладали оптимистичные настроения, вызванные сильными квартальными отчетами компаний Alcoa Inc. и Intel, а также заметным повышением цен на основных рынках сырья. Увеличение дефицита торгового баланса США трейдеры проигнорировали.

По словам А.КУШНАРЕВА, имевшийся позитив утром переняли российские и европейские биржи, открывшиеся в зеленой зоне, однако его хватило не надолго. Уже по прошествии первого часа торгов индекс УБ находился на отрицательной территории. Причиной перемены настроений стало ухудшение текущей ситуации на зарубежных площадках.

Экономист сообщил, что после полудня на рынке на несколько часов возобладал боковой тренд. За ним последовало новое движение вниз, спровоцированное порцией внешнего негатива, а именно, слабой статистикой по американским розничным продажам. В последние минуты торговцы частично отыграли рыночные потери, однако изменить ситуацию коренным образом им оказалось не под силу.

По информации А.КУШНАРЕВА, макимальное падение среди ликвидных эмитентов наблюдалось по акциям «Лугансктепловоза» (-2,28%) и Северного ГОКа (-2,13%). Хуже рынка выглядели бумаги металлургов и коксохимиков. Ростом завершили сессию акции «Галнафтогаза» (+3,17%) и нескольких слаболиквидных эмитентов. В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции «Укрнафты» (10,16 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (6,23 млн. грн.), «Мотор Сичи» (5,58 млн. грн.), Алчевского МК (4,65 млн. грн.) и «Азовстали» (4,26 млн. грн.).

Экономист считает, что основным ориентиром для торговцев во второй половине текущей недели станет отчетность Google, Bank of America, JP Morgan и General Electric.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 июля, снизился на 0,50% – до 794,42 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. 361,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1,00% – до 1973,87 пункта. Общий объем торгов составил 55 млн. 636,3 тыс. грн.