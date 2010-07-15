ФГИ планирует продать 40% акций "Северодонецкого объединения «Азот»

Фонд государственного имущества Украины в текущем году планирует продать 40% акций ЗАО “Северодонецкое объединение «Азот».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ “Ведомости приватизации” (№26 (619) от 14 июля т.г.).

Согласно сообщению, номинальная стоимость 40% акций “Азота” - 422,68 млн. грн.

Издание публикует дополнительный перечень объектов, которые подлежат приватизации в 2010 году при участии центрального аппарата Фонда государственного имущества Украины (утвержденный приказом ФГИУ от 06.07.10 г. №938).

Перечень включает 13 предприятий, которые дополнят список предприятий, что подлежат приватизации в 2010 году.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

На Северодонецкий «Азот» приходится 16,4% общего объема производства аммиака в Украине и 13% общего производства азотных удобрений.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.