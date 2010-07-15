ФГИУ выставит на продажу 25,02% акций «Прикарпатьеоблэнерго»

Фонд государственного имущества (ФГИУ) принял решение о продаже 17 августа этого года на Украинской бирже (УБ) госпакета ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» в размере 25,02% акций.

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 июля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 9 июля на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго». Общая реализационная цена проданных акций составила 58 млн. 625 тыс. грн.

В то же время, ФГИУ приостановил продажу и снял с торгов на УМВБ 14 июля 25% акций ОАО «Сумыоблэнерго». Фонд приостановил продажу акций «Сумыоблэнерго», «учитывая конъюнктуру фондового рынка Украины и результаты приватизации энергораспределительных компаний, с целью создания соответствующих условий для привлечения инвесторов и выполнения плановых заданий по поступлению средств в Государственный бюджет».

Справка УНИАН. «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежат по 16,88% акций, 16,55% – Lex Perfecta Limited и 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обе – Кипр).

«Прикарпатьеоблэнерго» в 2009 году увеличило прибыль на 12,3%, по сравнению с 2008 годом, – до 70,327 млн. грн.