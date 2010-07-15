Эксперты: украинские фондовые площадки в среду снизились

Украинские фондовые площадки в среду, 14 июля, снизились.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

При этом, отмечают аналитики, активность торгов на Украинской бирже была очень низкой. Все бумаги индексной корзины торговались в красной зоне, кроме акций «Укрсоцбанка», цена на которые выросла на 0,37%. Бумаги компаний горно-металлургического сектора торговались хуже рынка, а наибольшее падение продемонстрировала «Азовсталь» (-2,07%).

По информации аналитиков, украинские акции на иностранных биржах в среду закрылись разнонаправленно. Regal Petroleum прибавил 4,43%, в то время как акции остальных нефтегазовых компаний упали в цене (JKX LN на 0,55%, CAD LN – на 1,59%). «Астарта» (+0,59%) и «Кернел» (+0,67%) немного выросли, в отличие от МХП, акции которого просели на 0,35%.

Аналитики также отмечают, что на украинском рынке еврооблигаций в среду объемы торгов были невысокими. Суверенные выпуски распродавались, вследствие чего цены упали на 0,25-0,5 пункта. Облигации «Нафтогаза» также снизились до отметки в 105 пунктов. Хорошие результаты продемонстрировали корпоративные выпуски, а облигации МХП торговались лучше рынка.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 июля, снизился на 0,50% – до 794,42 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. 361,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1% – до 1973,87 пункта. Общий объем торгов составил 55 млн. 636,3 тыс. грн.