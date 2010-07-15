ГКЦБФР начнет работать с новой системой ЭСКРИН

Государственная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) планирует начать работать с электронной системой комплексного раскрытия информации (ЭСКРИН), которая была разработана зарубежными специалистами при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает корреспондент УНИАН, презентация системы ЭСКРИН и передача ее ГКЦБРФ прошла сегодня в Киеве при участии посла США в Украине Джона ТЕФФТА и вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

Сейчас ГКЦБРФ готовит нормативно-правовые акты с тем, чтобы для эмитентов акций и облигаций предприятий, которые находятся в листинге каждого из организаторов торговли в Украине, в ближайшие месяцы было введено требование подавать ежеквартальную и ежегодную отчетность при помощи системы ЭСКРИН, сообщил глава ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

“ЭСКРИН является вехой в развитии рынка капитала в Украине”, - отметил он.

В свою очередь посол Дж.ТЕФФТ отметил, что использование ЭСКРИН улучшит прозрачность и целостность украинского фондового рынка.

"Информация о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах компании нужна инвесторам в режиме реального времени. Именно это и обеспечивает ЭСКРИН», - подчеркнул посол США.

В свою очередь С.ТИГИПКО отметил, что внедрение системы ЭСКРИН позволит ускорить проведение реформ в Украине. "Необходимо дать инвесторам еще одну возможность - и внутренним инвесторам, и внешним - прозрачно инвестировать, прозрачно вкладывать свои деньги", - отметил вице-премьер Украины.