Эксперт: мировые фондовые индексы показали смешанную динамику

Американские и европейские фондовые индексы вчера показали смешанную динамику на фоне противоречивых новостей.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, по итогам торгов в среду, 14 июля, индекс S&P 500 не претерпел статистически значимых изменений, закрывшись на отметке 1095 пунктов. Индекс DJIA также закрылся без существенных изменений на уровне до 10367 пунктов. Отсутствие динамики по итогам торгового дня наблюдалось и по европейскому индексу DJ Stoxx 600, который закрылся на прежней отметке 256 пунктов.

Как отметил Д.БЕЛОВ, слабая статистика по розничным продажам в США в июне и заявление ФРС о снижении прогнозов роста американской экономики в этом году не оказали существенного влияния на рынок. Замедление темпов роста ВВП в Китае во втором квартале также было проигнорировано рынками по двум причинам: снижение было ожидаемым после значительных усилий правительства по стимулированию роста экономики; охлаждение экономики означает, что ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики не будет настолько сильным, как ожидалось ранее. При этом данные из Китая в очередной раз разочаровали многих пессимистов, прогнозировавших резкое ухудшение экономической ситуации в Поднебесной.

По словам аналитика, сегодня выходит ряд важных новостей из США. В 15:30 по киевскому времени появятся данные о заявках на пособие по безработице в июне. В 16:15 украинский рынок узнает о промышленном производстве в США в июне. Кроме того, сегодня ряд знаковых компаний отчитается о результатах за второй квартал.