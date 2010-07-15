Азаров считает, что Украине не стоит спешить с приватизацией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что на данном этапе Украине с приватизацией предприятий спешить не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что не считает решением проблемы покрытие дефицита бюджета средствами, полученными от приватизации.

«Вы же знаете, я не настаиваю на приватизации и за четыре месяца пока не инициировал эти вопросы. Мы обходились без этих денег, и думаю, что обойдемся. И пойдем на приватизацию тогда, когда можно будет выгодно продать и, самое главное, когда будет ясно, ради чего мы идем на эту приватизацию. Если мы в результате приватизации получим принципиально новое производство путем вложения инвестором ресурсов в модернизацию производства, то я двумя руками «за». А если мы продадим предприятие, а потом его вырежут на металлолом, что, к большому сожалению, у нас происходило, – я против такой приватизации», – сказал глава правительства.

В этом контексте Н.АЗАРОВ отметил, что пока не изучал ситуацию с Одесским припортовым заводом. «Руки не дошли», – сказал он и пообещал, что претендентам на покупку данного предприятия денежный залог будет возвращен в полном объеме.

Напомним, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании – ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Однако комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода.

В октябре ООО «Нортима» заявила, что Фонд государственного имущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».