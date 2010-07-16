Негатив с мировых площадок влияет на украинские акции

Негативные новости с мировых площадок продолжают оказывать влияние на украинские акции.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на Украинской бирже вв течение вчерашнего дня наблюдалась волатильность. Индекс УБ снизился на 0,93%, а общий объем торгов на бирже составил 54 млн. грн. Все голубые фишки незначительно просели, кроме «Райффайзен банка Аваль» (+0,57%), который вырос, несмотря на падение рынка. Акции горно-металлургического сектора снова торговались в минусе. Бумаги генкомпаний распродавались. Цены на акции «Мотор Сичи» (-0,44%), «Укранафты» (-0,28%) и «Укрсоцбанка» (-1,36%) также упали.

По словам аналитиков, «невероятное ралли Regal Petroleum отвлекло внимание от остальных украинских бумаг, торгующихся на иностранных площадках - акции компании взлетели на 32,2% на очень высоких объемах торгов». Бумаги других нефтегазовых компаний также выросли: JKX LN на 1,08%, CAD LN – на 6,45%. Среди акций компаний пищевой промышленности, только «Кернел» (+2,15%) прибавил в цене, МХП и «Астарта» снизились на 1,41% и 1,85% соответственно. Ferrexpo (-4,74%) также закончил день в минусе.

Как говорится в обзоре, на украинском рынке еврооблигаций в четверг активность была умеренной. Позитивные настроения на рынке способствовали росту суверенных бумаг – долгосрочные выпуски прибавили 0,75 пункта. Квазисуверенный «Нафтогаз» вырос на 0,5 пункта. В корпоративном секторе высоким спросом пользовались облигации «Метинвеста», а МХП и ДТЭК торговались без изменения цены.