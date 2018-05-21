Фондовый рынок остается в плену внешних негативов

Мировой фондовый рынок на прошедшей неделе ознаменовался значительным падением. Основной негатив - низкая корпоративная отчетность финансовых учреждений США, резонансом разошедшаяся по всем площадкам, потянув за собой вниз, что означало прекращение роста высокодоходных валют.

Так, согласно статистике, индекс потребительских цен в США за июнь снизился на 0,1%, чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за май - до 35.4 млрд. долл., индикатор уверенности от университета Мичигана упал до отметки 66.5. Вероятность повышения базовой ставки ФРС в следующем году при этом также снизилась, что лишает доллар привлекательности у трейдеров.

По всей вероятности, рынки продолжают жить опасениями замедления экономики США – прородительницы кризиса, а также стремительно реагировать на публикацию корпоративных отчетов мировых компаний. Украинский рынок ценных бумаг не остался в стороне, пройдя все неделю на минусовом тренде.

В понедельник, 13 июля, активность торгов на отечественных площадках была низкой.

Как отмечают в инвестиционной компании Phoenix Capital, на Украинской бирже сильнее всего упали акции Ясиновского КХЗ (-3,17%). Бумаги банков и металлургических предприятий закрылись разнонаправлено, а акции генкомпаний незначительно просели. Авдеевский КХЗ (-0,87%), «Укрнафта» (-0,83%) и Укртелеком (-1,01%) также снизились.

Аналитики компании отмечают, что украинские акции, торгующиеся на иностранных биржах, в понедельник продемонстрировали смешанную динамику. «Кернел» (-3,50%) и МХП (-0,35%) упали. Ferrexpo (+1,22%), JKX Oil & Gas (+3,46%) и Regal petroleum (+0,89%) выросли. Cadogan Petroleum и «Астарта» в цене не изменились.

***Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 июля, повысился на 0,16% – до 795,20 пункта. Общий объем торгов составил 250 млн. 405 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 0,43% – до 1974,77 пункта. Общий объем торгов составил 51 млн. 700 тыс. грн., из них 11 млн. 510 тыс. грн. пришлось на срочный рынок.

Вторник и среда ничем не отличались – падение продолжилось. К примеру, 14 июля, по данным Phoenix Capital, активность торгов на Украинской бирже была очень низкой. Все бумаги индексной корзины торговались в красной зоне, кроме акций «Укрсоцбанка», цена на которые выросла на 0,37%. Бумаги компаний горно-металлургического сектора торговались хуже рынка, а наибольшее падение продемонстрировала «Азовсталь» (-2,07%).

Regal Petroleum прибавил 4,43%, в то время как акции остальных нефтегазовых компаний упали в цене (JKX LN – на 0,55%, CAD LN – на 1,59%). «Астарта» (+0,59%) и «Кернел» (+0,67%) немного выросли, в отличие от МХП, акции которого просели на 0,35%.

На украинском рынке еврооблигаций в среду объемы торгов были невысокими. Суверенные выпуски распродавались, вследствие чего цены упали на 0,25-0,5 пункта. Облигации «Нафтогаза» также снизились до отметки 105 пунктов. Хорошие результаты продемонстрировали корпоративные выпуски, а облигации МХП торговались лучше рынка.

***Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 июля, снизился на 0,50% – до 794,42 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн. 361,6 тыс. грн. Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 1% – до 1973,87 пункта. Общий объем торгов составил 55 млн. 636,3 тыс. грн.

В четверг, 15 июля, на украинских торговых площадках падение продолжилось. Как отмечают в компании "Сити Брок", рынки серьезно демонстрировали нежелание распродаваться, однако негативные новости продолжали накапливаться. Таким образом, основной вопрос в краткосрочной перспективе – долго ли инвесторы смогут сопротивляться «медвежьей» конъюнктуре?

По даным компании, индекс «УБ» закрылся ниже локальной поддержки в 1960 пунктов, что открывает ему «дорогу» к уровню в 1940 пунктов.

***ПФТС опустился на 0,17% - до 793,07 пунктов. Индекс «Украинской биржи» упал на 0,93% - до

1955,57 пунктов.

В пятницу, 16 июля, на украинском фондовом рынке продолжилось нисходящее движение. «В первой половине дня торги проходили в узком диапазоне, далее под воздействием негативных настроений на соседних торговых площадках торги проходили в красной зоне. Выходившая в течение дня макростатистика не совпадала с прогнозами экспертов, что оказывало дополнительное давление на рынки», - отмечает трейдер интернет-брокера iTrader Олег Щекин.

***На закрытии торгов значение индекса УБ составило 1946,35 базисных пункта, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов за день уменьшился до 62,3 млн. грн., из которых 13,5 млн. грн. - оборот в секции срочного рынка.

По итогам торговой сессии количество ликвидных бумаг, завершивших сессию в красной зоне, превышало количество бумаг, прибавивших в весе. Динамику хуже рынка показали акции машиностроительного сектора, так MZVM и SMASH за день потеряли 2,28% и 4,31%. Позитивным день оказался для бумаг STIR и SHCHZ, капитализация которых увеличилась на 1,11% и 1,92%, соответственно. По объему торгов лидировали AVDK и UNAF с результатом 7,5 млн. грн. и 6,3 млн. грн., а по количеству заключенных сделок - UNAF и USCB, по которым заключили 236 и 132 сделки, соответственно.

Валютный рынок

А теперь относительно валютного рынка. Публикация новостей из США привела к ослаблению доллара. Как отмечает Forex Club, результатом ослабления доллара на прошлой неделе стал бурный рост котировок европейских валют: евро преодолел уровень 1.2900, франк вплотную приблизился к отметке 1.0400, а фунт достиг 2-месячного максимума 1.5472. Стоит добавить, что Банк Японии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10%.

Важная поддержка единой валюте была оказана со стороны Поднебесной. В разговоре с канцлером Германии Ангелой Доротеей Меркель премьер-министр КНР Вэнь Цзябао (геолог по образованию) сказал, что «Европа, безусловно, преодолеет трудности». Китайский функционер также подтвердил, что «Европа всегда будет оставаться одним из главных инвестиционных рынков для валютных резервов КНР».

Напомним, с 19 июня власти КНР формально оставили практику привязки курса юаня к доллару, и теперь могут позволить себе более свободно играть на курсах прочих валют и на рынках государственных долговых обязательств, скупая, к примеру, гособлигации Греции и Испании.

55-летняя фрау Меркель (у которой 17 июля был день рожденья) вторила товарищу Вэню, прокомментировав, что «это важный сигнал подтверждения Китаем своей уверенности в евро».

На волне всеобщего ликования от такой манифестации дружбы народов евро достиг нового 2-месячного максимума 1.3006, франк укрепился до 5-месячного максимума 1.0398, и только фунт вел себя более спокойно, рост его не превысил уровня 1.5450.

Больше всего на негативном движении фондовых рынков выиграла иена, укрепившаяся в пятницу до нового 7-месячного максимума 86.25.

Таким образом, к завершению торговой недели евро закрепился выше уровня 1.2900, а фунт сконсолидировался у отметки 1.5300, тогда как франк после достижения максимума 1.0398 был возвращен к уровню 1.0500.

Прогноз на неделю 19-23 июля

Что касается экономических новостей текущей недели, то их будет не так много. Как считает Forex Club, внимание стоит обратить на данные по закладкам новых фундаментов и о вторичном рынке жилья в США, а также на выступление главы ФРС по поводу денежно-кредитной политики.

По странам Европы интересны будут релизы индексов немецкого исследовательского института IFO и PMI, данные по розничной торговле и окончательному значению ВВП Великобритании. Помимо этого, в ходе следующей рабочей пятидневки будут опубликованы протоколы последних заседаний ЦБ Англии и Австралии, а также выйдет в свет решение в отношении изменения основной процентной ставки ЦБ Канады, которая, как ожидается экономистами, может быть повышена.

Также в конце следующей недели будут опубликованы данные стресс-тестов, проведенных для 91 банка еврозоны, и в случае негативных результатов евро может ожидать значительное снижение, так как речь вновь пойдет о фундаментальной коррозии финансовой системы еврозоны и доверии к банкам, причем возможности банков по неразглашению подробностей результатов тестов также настораживают инвесторов.

Для основных валютных пар ситуация будет выглядеть следующим образом:

Евро/доллар в начале недели может продолжить рост, с попыткой закрепиться в новом диапазоне 1.29-1.33.

Британский фунт также имеет все шансы на продолжение «бычьего» тренда в район 1.54-1.56.

Японская иена при слабом долларе грозит продолжить укрепление до нового многолетнего максимума ниже уровня 85 иен за доллар.

К концу недели, однако, вероятно тестирование поддержек европейскими валютами, так как результаты стресс-тестов европейских банков заставят инвесторов понервничать. При этом стоит понимать, что европейским экспортерам, как немецким, так и испанским, невыгоден сильный евро.

Таким образом, выход негативных данных в пятницу либо эффективные вербальные интервенции могут вернуть евро к отметке 1.28, а фунт тем временем может снизиться до 1.52.

Клим Загородний (УНИАН)