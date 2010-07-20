Покупатель «Лугансктепловоза» пока не перечислил деньги

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) пока не перечислила деньги за приобретенный 76,001% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, промедление с внесением денег за пакет акций «Лугансктепловоза» связано с опасениями покупателя, что ему не будут возвращены деньги, перечисленные им при предыдущей покупке этого предприятия.

Как отметил председатель Фонда, одним из возможным решений ситуации, по мнению инвестора, могло бы стать принятие правительством постановления, гарантирующего возвращение внесенных инвестором ранее средств.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что в соответствии с действующим законодательством, инвестор должен в течении 30 дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить 50% из заявленной им суммы за предприятие, еще 50% необходимо перечислить в течение следующих 30 дней. Таким образом, по словам председателя ФГИУ, покупатель «Лугансктепловоза» должен до 29 июля этого года перечислить первую половину суммы, предложенной им за госпакет акций этого предприятия. В случае, если этого не произойдет, по словам А.РЯБЧЕНКО, к инвестору могут быть применены штрафные санкции.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.