Пока неизвестно, когда выставят на продажу «Укртелеком»

Фонд государственного имущества (ФГИ) не может сегодня спрогнозировать, когда будет объявлен приватизационный конкурс по продаже государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он не исключил, что «Укртелеком» может быть и не выставлен в этом году. В то же время А.РЯБЧЕНКО отметил, что как только на правительственном уровне будет принято решение о приватизации «Укртелекома», ФГИ готов будет сразу объявить конкурс.

«Все может быть, но принципиально "Укртелеком" все равно будет приватизирован, у него просто нет другого варианта», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

По словам председателя ФГИ, сегодня Министерство транспорта и связи, а также некоторые другие министерства выступают за то, чтобы приватизировать «Укртелеком» только после решения ряда проблем, в частности, относительно выделения спецсвязи, достижения договоренностей с кредиторами, которые предоставили «Укртелекому» синдицированный кредит на 500 млн. долл., решения проблем связи на селе.

В то же время, по его словам, реально решить эти проблемы можно будет, только продав данное предприятие частному инвестору, предварительно прописав их в конкурсных условиях.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что сегодня к «Укртелекому» есть огромный интерес со стороны потенциальных инвесторов, а также компаний и мировых банков, которые хотят выступить советниками в данном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель ФГИ объявил, что если ФГИ не удастся до 15 августа объявить приватизационный конкурс по «Укртелекому», деньги от его продажи не успеют поступить в бюджет до конца этого года.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.