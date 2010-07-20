В ближайшее время не будет объявлен конкурс по ОПЗ

В ближайшее время не стоит ожидать объявления конкурса по продаже государственного пакета акций Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

«К нам пока что не поступает никаких сигналов о том, что решение по приватизации ОПЗ будет принято в ближайшее время», - отметил он.

В то же время, по словам А.РЯБЧЕНКО, ОПЗ может стать альтернативным источник поступлений от приватизации в случае, если «Укртелеком» не будет выставлен на продажу в этом году.

По оценке председателя ФГИУ, реализационная цена Одесского припортового завода может составить 5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.