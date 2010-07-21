ФГИУ возобновил торги по продаже 39,647% акций киевского ЦУМа

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возобновил на Украинский межбанковский валютной бирже (УМВБ) аукционные торги по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО «Киевский центральный универмаг» (ЦУМ).

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации».

Как отметили в Фонде госимущества, торги будут проходить на бирже каждую среду.

По информации ФГИУ, торги были возобновлены на основании постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 30 июня 2010 года и в соответствии с приказом ФГИУ от 20 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Фонд госимущества объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

В феврале 2010 года ФГИУ отменил объявленный ранее конкурс. В марте ФГИУ сообщил о продаже госпакета ЦУМа на УМВБ, однако позднее торги были приостановлены из-за судебных исков.

В соответствии с ранее проведенной Фондом госимущества независимой оценкой начальная стоимость 39,647% акций составила 25 млн. 618 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины. Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.