Снова выставлен на конкурс 90,8% пакет акций "Азовкабеля"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) снова выставил на приватизационный конкурс 90,8% пакет акций ОАО "Азовкабель". Объявление о проведении конкурса опубликовано в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 21 июля т.г.).

По информации пресс-службы Фонда госимущества, стартовая цена пакета акций "Азовкабель" составила 52 млн. 650 тыс. грн.

В частности, в соответствии с инвестиционными условиями конкурса, потенциальный покупатель должен обеспечить погашение кредиторской задолженности ОАО ежеквартально равными долями на протяжении двух лет со времени перехода права собственности перед бюджетом на сумму 1 млн. 836 тыс. грн., с внебюджетных платежей на сумму 1 млн. 638 тыс. грн.

Приватизационный конкурс состоится через 75 дней с момента публикации объявления о его проведении.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества уже несколько раз объявлял о конкурсе по продаже 90,8% пакета акций ОАО "Азовкабель" с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Однако конкурсы были признаны не состоявшимися.

Справка УНИАН. ОАО "Азовкабель" (г. Бердянск, Запорожская обл.) - крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ, производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр.

По состоянию на начало 2007 года, 90,8% акций ОАО "Азовкабель" принадлежало Фонду госимущества Украины.

За первый квартал 2008 года кредиторская задолженность предприятия составила 1,133 млн. грн., дебиторская – 79,4 тыс. грн. Объем реализации продукции без НДС – 419 тыс. грн. Стоимость активов общества – 11,143 млн. грн.

Уставный фонд ОАО "Азовкабель" составляет 12,583 млн. грн.