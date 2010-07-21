Индекс ПФТС сегодня повысился на 1,5%, Украинской биржи - на 1,69%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 21 июля, повысился на 1,50% – до 788,16 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 263 млн. 970 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 1,69% – до 1959,16 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 78 млн. 545 тыс. грн., из них на срочном рынке – 22 млн. 120 тыс. грн.