ПАРД просит Президента ветировать новые требования к фондовикам

Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД) призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать принятый 1 июля этого года Верховной Радой Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к уставным капиталам профессиональных участников фондового рынка».

Как сообщил сегодня журналистам председатель совета ПАРД Владимир ЩЕРБАНЬ, об этом говорится в открытом обращении ассоциации на имя Президента В. ЯНУКОВИЧА.

По его словам, данный закон повышает планку необходимого размера уставного и собственного капитала для хранителей в семь раз – с 1 до 7 млн. грн.

Как отметил В.ЩЕРБАНЬ, в соответствии с неофициальной информацией, предоставленной ассоциации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, на сегодня только порядка 200 из 326 входящих в ПАРД хранителей соответствуют этим требованиям. По мнению председателя совета, введение подобной нормы фактически ограничит доступ к бизнесу небанковским учреждениям. В свою очередь это усложнит проведение дематериализации ценных бумаг в Украине.

Президент ПАРД Алексей КИЙ считает, что одним из решений данной проблемы могло бы стать ранжирование среди хранителей. Так, по его словам, для тех хранителей, которые обслуживают институты совместного инвестирования и негосударственные пенсионные фонды, работают с большими объема, вполне возможно оставить требование, чтобы размер их уставного и собственного капитала составлял 7 млн. грн. К тем же хранителям, которые работают с более мелкими клиентами, требование к размеру уставного капитала необходимо оставить на прежнем уровне – 1 млн. грн.

Справка УНИАН. Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД) основана в 1996 г. ПАРД на сегодня объединяет 823 компании, которые осуществляют депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.