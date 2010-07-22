Биржи Европы закрылись в плюсе

Ведущие европейские фондовые индексы значительно увеличились по итогам торгов в четверг на фоне неожиданно сильного роста деловой активности в промышленном секторе еврозоны и повышения объемов розничных продаж в Великобритании, сообщает РИА Новости.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,90% - до отметки 5313,81 пункта. Германский DAX 30 вырос на 2,53% - до 6142,15 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов набрал 3,05% - до 3600,57 пункта. "Данные по индексу PMI продемонстрировали определенный прогресс и дали рынку надежду, - заявил агентству Bloomberg старший стратег по акциям Commerzbank AG Маркус Уолнер (Markus Wallner). - Мы не прогнозируем вторую волну кризиса в будущем. Экономика Германии является локомотивом восстановления в Европе". Основным фактором, способствовавшим позитивному закрытию европейских торговых площадок, стал ряд сильных макроэкономических публикаций. Т

ак, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 16 стран еврозоны, вырос в июле 2010 года до максимальной за три месяца отметки в 56,7 пункта с 56 пунктов в июне. Считается, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали при этом, что показатель снизится до 55,4 пункта. Особенно сильными оказались данные по экономике Германии, где индекс деловой активности в сфере услуг за рассматриваемый период вырос до 57,3 пункта против 54,8 пункта в июне, а промышленном секторе - до 61,2 пункта в июле по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее. К

роме того, новые заказы в промышленности в еврозоне выросли в мае на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и взлетели на 22,7% в годовом исчислении. Позитивно на биржи Европы повлияла и статистика по розничным продажам в Великобритании, которые в июне выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо внутренней статистики, свою лепту в положительное закрытие бирж Старого Света внесли и корпоративные новости из США, где в четверг свои финансовые результаты за апрель-июнь представили телекоммуникационная компания AT&T, многопрофильная корпорация 3M и табачный гигант Philip Morris International. Рост чистой прибыли во втором квартале в годовом выражении у всех трех компаний исчислялся двухзначными значениями, а показатели чистой прибыли на акцию превзошли ожидания аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.