Изменен Закон о повышении требований к участникам фондового рынка

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к профессиональным участникам фондового рынка”.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к профессиональным участникам фондового рынка” 1 июля.

Этим законом дополнен Закон "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" положением, согласно которому размер уставного капитала депозитария должен составлять не менее 15 миллионов гривен, а размер собственного капитала клирингового депозитария должен составлять не менее 25 миллионов гривен.

Предусмотрено, что банки, торговцы ценными бумагами или регистраторы при наличии лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг имеют право быть хранителями, осуществлять по поручению владельца операции с депонированными ценными бумагами и осуществлять другую депозитарную деятельность, связанную с обращением ценных бумаг, за исключением клиринга и расчетов по соглашениям относительно ценных бумаг. Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя юридическое лицо должно иметь полностью оплаченный денежными средствами уставный капитал в размере не менее 7 миллионов гривен. Хранитель по поручению владельца может осуществлять операции с депонированными ценными бумагами и осуществлять другую депозитарную деятельность, связанную с обращением ценных бумаг, за исключением клиринга и расчетов по соглашениям о ценных бумагах.

В законе определено также, что размер уставного капитала регистратора должен составлять не менее 100 тысяч гривен. Статья 29 Закона "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)" дополнена нормой, согласно которой размер уставного капитала компании по управлению активами должен составлять не менее 7 миллионов гривен.