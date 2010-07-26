Эксперт: на фондовом рынке наблюдается позитивная динамика

На украинском фондовом рынке сегодня наблюдается позитивная динамика.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

По его информации, индекс украинской биржи в настоящее время находится в зеленой зоне. UX прибавил 0,46%, а индекс ПФТС снизился на 0,01%. Этому способствует утренний умеренный позитивный внешний фон.

Как отметил В.ОЛЕКСЮК, в прошлую пятницу американский рынок закрылся повышением около 1%, а сегодня американские фьючерсы (Dow Jones, S&P 500) торгуются в плюсе на фоне положительных результатов стресс-тестов европейских банков, по результатам которых только семи банкам Еврозоны необходимы вливания средств для их стабильной работы. Оптимизма рынку добавляет заявление министра финансов США Тимоти ГЕЙТНЕРА о том, что второй волны кризиса не будет. Азиатские площадки также демонстрируют положительную динамику. Гонгконский индекс Hang Seng вырос на 0,12%, китайский China Shanghai Comp прибавил 0,65%, японский Japan Nikkei 225 - 0,77%.

По словам эксперта, наибольшие объемы с начала сегодняшних торгов на Украинской бирже зафиксированы по акциям таких эмитентов, как Алчевский металлургический комбинат (3,234 млн. грн.), «Укртелеком» (2,333 млн. грн.), «Укрнафта» (1,239 млн. грн.). Участники рынка сегодня ожидают публикации количества продаж на первичном рынке жилья США. Ситуация на фондовых площадках в течение дня будет волатильной, торги закроются в зеленой зоне, прогнозирует В.ОЛЕКСЮК.