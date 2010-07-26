“Киевэнерго” опровергает заявление Луценко

АК «Киевэнерго» опровергает заявление бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о якобы незаконной процедуре акционирования компании, фальсификации документов и переходе предприятия «в частные руки».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", отметив, что речь идет о недавнем высказывании Ю.ЛУЦЕНКО: “А сомнительная процедура акционирования "Киевэнерго"? Было доказано, что основной документ о переходе этой компании в частные руки - сфальсифицирован”.

“Официально заявляем, что предоставленная господином ЛУЦЕНКО информация не отвечает действительности и является неправдивой. Акционирование “Киевэнерго” происходило в 1995 году на основании ряда государственных законодательных документов, что никем и никогда (даже в условиях неоднократных смен правительств) не подвергалось сомнению”, - подчеркнули в компании.

При этом в “Киевэнерго” добавили, что аналогичную процедуру акционирования прошли на то время почти все энергокомпании Украины.

В настоящее время контрольный пакет акций “Киевэнерго” (50%+1 акция) принадлежат государству в лице НАК “Энергетическая компания Украины», другие находятся на фондовом рынке, подчеркнули в АК.

“Информация господина ЛУЦЕНКО основана на любительских представлениях о составе владельцев “Киевэнерго” и о процедурах и документах, которые регулируют деятельность естественных монополий на рынке. Таким образом, комментарий Юрия ЛУЦЕНКО является неправдивым и непрофессиональным и, вполне вероятно, имеет целью обострить позицию экс-чиновника во время интервью, а не представить реальные факты обществу”, - заявили в “Киевэнерго”.