Суд дал санкцию на арест экс-первого зампреда Госказначейства

Печерский райсуд Киева дал санкцию на арест экс-первого заместителя председателя Госказначейства Татьяны ГРИЦУН.

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее представление прокуратуры суд удовлетворил в прошлый четверг, 22 июля.

Т.ГРИЦУН была задержана 19 июля, а 22 июля ей предъявлено обвинение по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Т.ГРИЦУН как первый заместитель председателя Госказначейства с сентября 2009 по апрель 2010 года давала указания своим подчиненным не перечислять 800 млн. гривен конкурсных гарантий участникам приватизации Одесского припортового завода - компаниям "Нортима" и "Фрунзе-Флора".

Как указано в документах, Т.ГРИЦУН препятствовало возвращению средств вопреки платежному поручению Фонда госимущества.

По материалам следствия, Т.ГРИЦУН действовала "преднамеренно с неверно понятых интересов службы и в интересах неустановленных следствием третьих лиц".

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Адвокаты Т.ГРИЦУН просили выбрать ей меру пресечения в виде подписки о невыезде или в виде залога в размере 51 тыс. гривен, однако суд им отказал.

Также суд дал санкцию на обыск Т.ГРИЦУН.

До последнего времени Т.ГРИЦУН работала заведующим отделом НИИ Национального университета налогового права и помощником народного депутата на общественных началах.

Кроме возвращения 800 млн. гривен, "Нортима" и "Фрунзе-Флора" решениями судов отсудили себе штрафные санкции – более 2 млн. гривен и покрытия судебных издержек.

Как известно, ранее владелец "Фрунзе-Флора" Константин ГРИГОРИШИН заявлял, что по соглашению Фонд госимущества должен был вернуть 400 млн. его залога в течение трех дней.

Вместо этого, по словам К.ГРИГОРИШИНА, позже тогдашний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила ему, что деньги его конкурсной гарантии были потрачены и пообещала их вернуть после предоставления кредита МВФ, который ее правительство так и не получило.

Впоследствии сама Ю. ТИМОШЕНКО заявляла, что конкурсные гарантии будут возвращены после повторной приватизации ОПЗ.

Конкурсные гарантии участников приватизации ОПЗ были перечислены в сентябре 2009 года. Деньги не возвращены двум из трех участников конкурса - компаниям "Нортима" и "Фрунзе-Флора". Третьему участнику - российской "Азот-Сервис" - залог был возвращен сразу после конкурса, в октябре 2009 года.