Бизнес ставит двойку деловому климату

Финансово-экономические кризисы особенно разрушительны для малого и среднего бизнеса. В конце 2008 года большинство российских и украинских компаний испытали недостаток ликвидности и практически были лишены доступа к финансовым ресурсам. Как показало время, крупным компаниям было легче получить рефинансирование и аккумулировать имеющиеся ресурсы для проведения стратегической реорганизации бизнеса с учетом складывающейся ситуации. Но для малого и среднего бизнеса недоступность кредитных ресурсов и пассивная государственная регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности серьезно снизили возможности для маневра. Как результат — многие средние и малые компании оказались на гране закрытия, а еще действующие бизнес-проекты столкнулись с острой нехваткой ресурсов для дальнейшего развития. Результаты исследования компании Appleton Mayer “Business Conditions Survey: Russia and Ukraine, July 2010”…

Деловой климат «не греет»

Первые признаки улучшения ситуации появились в 2010 году. Во всяком случае, для малого и среднего бизнеса в России. Так, результаты опроса “Business Conditions Survey: Russia and Ukraine”, проведенного компанией Appleton Mayer в период с 5 по 19 июля 2010 года, показывают, что 26% опрошенных компаний, работающих в России, заметили улучшение финансово-экономической ситуации. При этом, если сравнивать с аналогичными данными за декабрь 2009 года, доля представителей малого и среднего бизнеса, которые позитивно оценивают изменения в экономике России, увеличилась в 2 раза.

Что касается компаний из Украины, то 63% респондентов отметили существенное ухудшение финансово-экономической ситуации в стране (только 8% считают, что ситуация улучшилась). При этом, в отличие от России, где крупный бизнес более позитивен в оценке текущей ситуации, в Украине представители всех видов бизнеса были единодушны в выставлении негативной оценки.

Относительно основных проблем, с которыми компании столкнулись в течение последних 6 месяцев 2010 года, большинство респондентов отметили: ограниченный доступ к кредитным/инвестиционным ресурсам, усиление налогового давления, падение спроса на целевых рынках, коррупцию и рост цен на базовые ресурсы.

При проведении оценки основных составляющих делового климата самые низкие итоговые баллы получил деловой климат Украины. Так, при оценке компаниями, работающими в Украине, самые низкие баллы получили: защита прав собственности и иностранных инвестиций (1,3), деятельность законодательной и исполнительной власти в сфере улучшения делового и инвестиционного климата (1,5), налоговая система (1,9), государственная регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности (2,0).

Касаемо делового климата России, то в целом оценки опрошенных компаний коррелируют с оценками представителей бизнеса из Украины. Исключение составляет только оценка политической среды. Так, компании, работающие в России, оценили эту составляющую в 7,1 балла, тогда как компании из Украины дали всего 3,1 балла. Во многом это объясняется тем, что Россия имеет четкий политический курс, разделяемый многими представителями бизнеса. В отличие от Украины, где политические элиты большую часть времени тратят на перераспределение сфер влияния, власти России стараются выстроить единую общенациональную стратегию развития, основанную на идее кардинальной модернизации существующей экономической модели. Хотя, как показывают данные опроса, для реализации заявленных планов российским властям еще очень много предстоит сделать в сфере экономической политики.

Бизнес на прибыль не рассчитывает...

Опрос также показал, что 44% компаний, работающих в России, и 53% компаний из Украины по результатам 2010 года ожидают уменьшения прибыли. При этом прогнозы компаний относительно спроса на целевых рынках выглядят куда более оптимистичными — по сравнению с декабрем 2009 года доля компаний, считающих, что спрос увеличится, выросла в 3 раза.

Что касается прогнозов относительно изменения финансово-экономической ситуации в течение ближайших 6 месяцев, наиболее оптимистичными являются представители крупного бизнеса России. Так, 46% компаний, представляющих крупный бизнес России, считают, что ситуация улучшится. При этом прогнозы представителей малого и среднего бизнеса более пессимистичны — 58% опрошенных компаний считают, что ситуация не изменится, и только 9% верят в улучшение ситуации.

Представители малого и среднего бизнеса в Украине в этот раз настроены крайне пессимистично — 87% опрошенных компаний ожидают ухудшения ситуации, при этом только 2% верят в улучшение. Представители крупного бизнеса тоже не сильно верят в кардинальные изменения. Только 13% компаний ожидают улучшения ситуации, при этом 49% считают, что ситуация ухудшится.

Не те решения власти...

Какие бы «сюрпризы» не готовил нынешний мировой финансовый кризис политические элиты России и Украины должны учитывать, что государственная регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности при правильном подходе может содействовать развитию предпринимательства или, наоборот, формировать непреодолимые преграды на пути его развития.

Простое повышение налоговой нагрузки, сокращение бюджетных расходов и оптимизация социальных стандартов — это не те решения, которые способны спасти ситуацию. В процессе планомерной модернизации своих экономических систем первостепенной задачей как для России, так и для Украины является создание таких условий для бизнеса, которые бы позволили наладить партнерский диалог между государством и национальным бизнес-сообществом.

***Компания Appleton Mayer основана в 2003 году. Ее основная сфера деятельности сосредоточена в рамках следующих направлений: маркетинг и продвижение, стратегия, организационный консалтинг, финансы и инвестиции, информационные услуги.

В состав компании входят исследовательские центры со штаб-квартирами в Лондоне и Киеве, а также разветвленная сеть информационных центров, охватывающая страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии. Центральный офис Appleton Mayer находится в Лондоне, региональные офисы — в Нью-Йорке, Токио и Киеве.

В 14 странах мира на компанию работают свыше 270 человек.

Среди клиентов Appleton Mayer - компании, входящие в список Fortune 500 и Forbes Global 2000, а также ведущие инвестиционные фонды, частный бизнес и государственный сектор

(Appleton Mayer)