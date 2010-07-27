Эксперты: на рынке еврооблигаций преобладает позитив

На украинском рынке еврооблигаций в понедельник, 26 июля, преобладали позитивные настроения.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, долгосрочные суверенные выпуски вчера выросли на 0,5-1,1 пункта. Высоким спросом пользовались ликвидные корпоративные бумаги: ДТЭК и «Азовсталь» прибавили около 0,5 процентных пункта. Активно торговались еврооблигации «Укрэсимбанка» и «Укрсиббанка», которые по итогам дня выросли на четверть пункта.

Кроме того, отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в понедельник акции Cadogan Petroleum поднялись на 6,06%, Regal Petroleum прибавил 1,54%, а JKX OIL & Gas снизился на 0,24%. Активность торгов бумагами «Мироновского Хлебопродукта» была низкой. На Варшавской фондовой бирже акции «Астарты» выросли на 0,84%, в то время как бумаги других компаний пищевой промышленности в цене не изменились.