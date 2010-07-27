Украинские фондовые площадки вчера торговались разнонаправленно

Украинские фондовые площадки в понедельник, 26 июля, торговались разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что ПФТС вчера закрылся снижением , а индекс Украинской биржи вырос на позитивных новостях из США (статистика по продажам домов превысила ожидания). Новость о том, что на активы Алчевского металлургического завода был наложен арест, стала причиной падения бумаг компании. «Укрнафта» продемонстрировала наибольший рост, прибавив 1,28%.

По информации аналитиков, в понедельник заметно прибавили в цене Авдеевский коксохимический завод (+0,45%), «Азовсталь» (+0,59%), Енакиевский металлургический завод (+0,68%), «Укрсоцбанк» (+0,6%) и «Мотор Сич» (+0,91%). Бумаги генкомпаний выросли не так существенно: «Центрэнерго» (+0,34%), «Захидэнерго» (+0,25%). Цены на акции «Райффайен банка Аваль» (+0,17%), «Укртелекома» (+0,08%) и Ясиновского КХЗ (+0,09%) практически не изменились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 июля, снизился на 0,37% – до 798,58 пункта. Общий объем торгов составил 51 млн. 863 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,67% – до 2000,55 пункта. Общий объем торгов составил 64 млн. 216 тыс. грн., из них на срочном рынке – 10 млн. 684 тыс. грн.