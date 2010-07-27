Эксперт: сегодняшний аукцион по ОВГЗ не преподнесет сюрпризов

Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не преподнесет сюрпризов, и ставки останутся на прежнем уровне.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его предположению, наибольший интерес должны вызвать 6-месячные облигации. Основные заявки по ним будут находиться в пределах 9,5%-10%.

Аналитик считает, что доходность по годовым облигациям будет на уровне 10,5%-11%. В то же время не исключено, что по годовым облигациям будет наблюдаться размещение на минимальный объем (1 млн. грн.) по ставке 10%.

По мнению С.ФУРСЫ, спрос на трехлетние бумаги будет минимальным, что может привести к срыву их размещения. Условия размещения специальных ОВГЗ останутся прежними - доходность 12,5%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 27 июля, проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Предлагаются три стандартные серии ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 12 месяцев и 3 года, а также специальные бумаги для финансирования подготовки к Евро-2012.