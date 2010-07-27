Эксперт: фондовые рынки начали неделю уверенным ростом

Мировые фондовые рынки начали текущую неделю уверенным ростом.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс S&P 500 в понедельник повысился на 1,1% до отметки 1115 пунктов. Индекс DJIA вырос на 1%, закрывшись на отметке 10525 пунктов. В то же время европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,45%, достигнув 257 пунктов. Основной причиной роста рынков стали позитивные результаты компании FedEx и позитивные данные о продаже новых домов в США.

Как отметил Д.БЕЛОВ, в июне продажи новых домов в США составили 330 тыс., то есть на 23,6% больше, чем в предыдущем месяце. Хотя темпы роста впечатляют, не следует забывать о низкой базе сравнения, сформированной падением на 36,7% в мае, подчеркнул аналитик. Компания FedEx также порадовала рынки прогнозом прибыли на текущий финансовый квартал и следующий финансовый год. Причиной повышения прогноза стало увеличение спроса на морские перевозки. Спрос на услуги компании FedEx в значительной мере отражает состояние деловой активности в мире.

Как сообщил аналитик, сегодня перед открытием европейских площадок о результатах работы во втором квартале 2010 года объявили два крупных банка - Deutsche Bank и UBS. При этом о результатах деятельности во втором квартале отчиталась и терпевшая в этом отчетном периоде бедствие в Мексиканском заливе нефтяная компания BP, показав убыток в USD 17 млрд. долларов против ожидавшихся рынком 4,2 млрд. долларов.