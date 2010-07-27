Янукович одобрил закон о запрете отчуждения гособъектов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения отчуждения объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, данным законом от 6 июля 2010 года предусмотрены меры по предотвращению отчуждения целостных имущественных комплексов объектов, включенных в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и их структурных подразделений, через механизмы аренды отмеченных объектов.

Кроме того, предусмотрены меры по недопущению реорганизации и ликвидации предприятий, которые не подлежат приватизации, до исключения их из перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Законом внесены изменения в закон «Об аренде государственного и коммунального имущества» в части запрещения аренды всех целостных имущественных комплексов объектов и их структурных подразделений, включенных в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, а не лишь тех, которые выпускают подакцизную продукцию.

Кроме того, законом внесены изменения в закон «О приватизации государственного имущества» в части запрещения реорганизации, ликвидации предприятий, включенных в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, до исключения их из данного перечня.