Индекс ПФТС вырос на 0,97%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 27 июля, повысился на 0,97% – до 806,33 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 26 млн. 945 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 1,10% – до 2022,56 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 233 млн. 600 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 689 тыс. грн.