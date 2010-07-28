Сорос покупает у Dubai Holding акции Бомбейской биржи

Миллиардер Джордж Сорос находится на финальной стадии переговоров с Dubai Holding о покупке 4-процентной доли компании в Бомбейской фондовой бирже, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания Сороса Fund Management планирует заплатить за пакет акций $40 млн, оценивая старейшую торговую площадку Азии в целом в $1 млрд, сообщил исчтоник.