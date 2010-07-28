Сорос покупает у Dubai Holding акции Бомбейской биржи
09:49, 28 июля 2010Фондовый рынок
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Сделку оценивают в 40 млн. долл.
Миллиардер Джордж Сорос находится на финальной стадии переговоров с Dubai Holding о покупке 4-процентной доли компании в Бомбейской фондовой бирже, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Компания Сороса Fund Management планирует заплатить за пакет акций $40 млн, оценивая старейшую торговую площадку Азии в целом в $1 млрд, сообщил исчтоник.
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