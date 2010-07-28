Эксперты: украинские акции выросли, несмотря на негатив из США

Украинские фондовые индексы выросли во вторник, 27 июля, несмотря на негативную статистику потребительского доверия из США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, среди лидеров на Украинской бирже во вторник были акции банков, которые росли на позитивных результатах стресс-тестов европейских банков. Так, «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 1,38%, «Укрсоцбанк» - на 2,31%. «Укрнафта» (+2,15%) также существенно прибавила в цене.

По информации аналитиков, все бумаги горно-металлургического сектора вчера закрылись ростом, кроме акций Алчевского меткомбината (-1,38%), так как долговые проблемы материнской компании ИСД продолжают ухудшать настроения инвесторов. Авдеевский коксохим вырос на 0,86%, «Азовсталь» - на 0,70%, Енакиевский метзавод – на 0,03%, Ясиновский коксохим – на 0,5%. Цены на акции генкомпаний («Центрэнерго» - на 0,87%, «Захидэнерго» - на 0,65%) и «Мотор Сичи» (+0,62%) также поднялись.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 27 июля, повысился на 0,97% – до 806,33 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 945 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,10% – до 2022,56 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 600 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 689 тыс. грн.