Эксперт: мировые фондовые рынки показали вялые результаты

Мировые фондовые рынки во вторник, 27 июля, показали «вялые» результаты.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, индекс S&P 500 вчера потерял 0,1%, закрывшись на отметке 1114 пунктов. Индекс DJIA вырос на 0,1%, достигнув 10538 пунктов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,4%, остановившись на отметке 258 пунктов.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, опубликованные во вторник данные о потребительских настроениях в США от Conference Board разочаровали рынок. Индекс потребительских настроений снизился с 54,3 пункта в июне до 50,4 пункта в июле, в то время как консенсус рынка составлял 51 пункт. Впрочем, это уже не первое разочарование потребительскими настроениями в июле: ранее аналогичные данные от Университета Мичигана уже оказались гораздо ниже ожиданий, подчеркнул аналитик.

По словам Д.БЕЛОВА, позитив на рынок вчера привнес отчет одной из крупнейших розничных сетей в США - Office Depot. Во втором квартале 2010 года ее убыток сократился до 18,7 млн. долларов против 82,6 млн. долларов годом ранее. Акции компании выросли, поскольку консенсус-прогноз предусматривал более высокие убытки.

Аналитик также отметил, что рост европейских рынков вновь обеспечили акции банковского сектора. Акции Deutsche Bank и UBS росли благодаря хорошим результатам за второй квартал. В то же время, позитивное влияние на банковский сектор в целом оказало ослабление новых правил Базельского комитета по банковскому надзору, которые в новой версии стали более мягкими в отношении достаточности капитала и ликвидности.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени выходят данные о заказах на товары длительного пользования в США в июне. Консенсус-прогноз рынка предполагает рост заказов на 1% против падения на 0,6% в мае. Также в 21:00 по киевскому времени будет опубликован доклад Федеральной резервной системы (ФРС) об экономической ситуации в США (так называемая Бежевая книга).