Эксперты: активность на рынке еврооблигаций очень низкая

Активность на украинском рынке еврооблигаций вчера была очень низкой по сравнению с ралли на прошлой неделе.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что инвесторы фиксировали прибыль по суверенным бумагам. Сделки заключались также по квазисуверенным выпускам. Акции «Укрэксимбанка» выросли в среднем на полпункта. В корпоративном секторе «Метинвест» прибавил 1,5 пункта, однако к концу торговой сессии вернулся на уровень предыдущего дня.

В обзоре говорится, что на иностранных площадках вчера росли акции украинских компаний пищевой промышленности. «Астарта» прибавила 1,33%, «Кернел» вырос на 0,48%, МХП поднялся на 1,5%. Наибольшее падение продемонстрировали акции MCB Agricole, которые по итогам дня потеряли 4,7%. Бумаги нефтегазовых компаний закрылись разнонаправленно. При этом Cadogan и Regal снизились на 1,43% и 3,03% соответственно, JKX Oil & Gas вырос на 0,03%.