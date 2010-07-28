Эксперт: ралли по ОВГЗ завершилось

Ралли на внутреннем рынке государственных облигаций завершилось.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, это подтвердил вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В условиях роста спроса (общий объем поданных заявок составил 2,7 млрд. грн., что на 31% выше, чем при предыдущем размещении) уровень доходности соответствовал ожиданиям. При этом наибольший объем размещения пришелся на годовые облигации. Правительство удовлетворило 12 заявок из 25, а ставки отсечения были установлены на уровне 11,25%, что лишь на 25 базисных пунктов выше минимальной заявки. На коротком конце кривой, по шестимесячным облигациям, правительство удовлетворило 11 заявок из 16. Ставка отсечения была установлена на уровне 9,5%, что на 50 пунктов выше минимальной заявки.

Как отметил С.ФУРСА, аукцион по размещению трехлетних облигаций не состоялся. Однако важным событием является снижение доходности поданных заявок: они расположились в пределах 13%-13,75%, что в среднем на 100 пунктов ниже уровня предыдущего размещения 3-летних бумаг, состоявшегося две недели назад. Всего было подано 16 заявок.

Аналитик связывает возвращение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с положительными изменениями на мировых рынках и снижением оценки украинского риска. Снижение доходности суверенных еврооблигаций (до 5,5%-6% по аналогичным по сроку бумагам) и падение стоимости страховки гривневого риска (стоимость годовой хедж-страховки составляет 6,5%, тогда как в конце июня она была у отметки 10%) сделали рынок внутреннего долга привлекательным для нерезидентов. В то же время, правительство предпочитает короткое фондирование, ожидая дальнейшего снижения ставок.

По мнению С.ФУРСЫ, доходность среднесрочных ОВГЗ снизится к концу 2010 года до 10%-12%, что делает политику Минфина оправданной с точки зрения снижения стоимости обслуживания долга в 2011-12 гг. В то же время, правительство повышает потребности в рефинансировании во втором полугодии 2010-первом полугодии 2011 года, что будет сдерживать снижение доходности на внутреннем рынке облигаций.

Как сообщал УНИАН, по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 27 июля, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 538,94 млн. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 февраля 2011 года – на 553,1 млн. грн. с уровнем доходности 9,5% годовых, 27 июля 2011 года – 631,6 млн. грн. и 11,25% годовых, 4 сентября 2013 года – 354,24 млн. грн. и 12,5% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.