Эксперт: торги на Украинской бирже начались ростом

Начало сегодняшних торгов на Украинской бирже сопровождалось ростом индекса при положительном «гэпе» около 8 пунктов, чему сопутствовала благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся к открытию.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, на американских площадках накануне не сложилось единой динамики, что было связано с негативными данными по индексу потребительского доверия и слабой квартальной отчетностью сталелитейной компании U.S. Steel. Биржи азиатского региона завершили день в плюсе на фоне хорошего отчета крупнейшего производителя фотокамер Canon. Вслед за ними в зеленой зоне начали сессию российские и европейские индексы.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что в первые минуты торгов индекс УБ прибавил около 0,8%, приблизившись к отметке 2045 пунктов. В последующие несколько часов на рынке преобладала нисходящая динамика. К 13:00 индекс опустился к уровню закрытия предыдущей сессии, а затем и вовсе скатился в минус. Однако довольно скоро рынку удалось выбраться в положительную зону.

Аналитик добавил, что после обеда индекс УБ на некоторое время ушел в боковое движение. С выходом блока негативной зарубежной макроэкономической статистики позиции покупателей вновь ослабли. Оставшуюся часть сессии рынок провел на отрицательной территории, хотя большинство потерь участникам торгов удалось отыграть.

По информации А.КУШНАРЕВА, в числе прочих эмитентов падением завершили сессию акции металлургов. Бумаги Алчевского МК подешевели на 1,40%, «Азовстали» – на 1,14%, Енакиевского МЗ – на 0,55%. Ожидается, что на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры большинство метпредприятий отчитаются о высоких полугодовых убытках. Дополнительное давление на акции Алчевского МК оказывают нерешенные долговые проблемы ИСД.

Как подчеркнул аналитик, лидером ценового роста третий день подряд стали акции «Стирола» (+10,05%). За последние шесть сессий на УБ бумаги этого эмитента увеличили свою стоимость на 30,1% - с 65 до 84,54 грн. за акцию. Стремительный рост капитализации предприятия вызван несколькими причинами. Во-первых, общим улучшением ситуации в химической отрасли, во-вторых, прогнозируемым увеличением выпуска продукции после ввода в действие дополнительных мощностей, в-третьих, ожиданиями хорошей отчетности за второй квартал. Спекулятивное влияние на акции «Стирола» оказывают слухи о возможной смене собственника предприятия.

А.КУШНАРЕВ отметил среди важной корпоративной информации квартальную отчетность «Укрнафты». В апреле-июне чистая прибыль предприятия по сравнению с предыдущим кварталом выросла в 1,65 раза до 950,5 млн. грн. Чистый доход компании за 1-е полугодие составил 7,36 млрд. грн., что в 2,68 раза выше, чем годом ранее. Тем не менее, акции «Укрнафты» по итогам торгов показали относительно небольшой рост (+1,25%).

По словам аналитика, в пятерку сегодняшних лидеров по объемам торгов вошли акции «Укрсоцбанка» (11,81 млн. грн.), «Укрнафты» (9,75 млн. грн.), «Стирола» (6,76 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (3,68 млн. грн.) и Алчевского МК (3,41 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 28 июля, упал на 0,10% – до 805,51 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,06% – до 2023,72 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 769 тыс. грн., из них на срочном рынке – 13 млн. 972 тыс. грн.