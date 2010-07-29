Налогоплательщики получат НДС-облигации с 1 августа т.г. Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), размещенном на правительственном сайте.

Сообщается, что по состоянию на 25 июня 2010 г. плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

В ГНАУ напоминают, что ст.25 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» предусмотрено осуществление возмещения НДС плательщикам, у которых суммы налога, задекларированные до 1 мая 2010 г., подтверждены проверками, и не возмещены на дату вступления в действие данного закона.

Порядок выпуска, обращения, погашения ОВГЗ со сроком обращения пять лет утвержден постановлением Кабинета министров от 12 мая 2010 г. №368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.