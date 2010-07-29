Тигипко за продажу «Укртелекома»

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает целесообразной приватизацию «Укртелекома», а вот с продажей Одесского припортового завода необходимо повременить.

Об этом он заявил в интервью «Фокусу», текст которого размещен на сайте издания.

«Укртелеком» необходимо продавать», - сказал С.ТИГИПКО. Он объяснил это тем, что «Укртелеком» за последнее время потерял в цене минимум в два раза. Кроме того, отметил вице-премьер, зачем государству находиться в предприятии, которое на прибыльном рынке работает с растущими долгами. «А вот с ОПЗ дело принципиально иное. Это вопрос стратегии развития экономики, потому что там аммиачная труба и перевалка аммиака в порту. Тут я бы не торопился, владение предприятием позволяет государству влиять на весь рынок», - сказал он.

С.ТИГИПКО также считает, что необходимо дальше продавать облэнерго, тепловую энергетику. По его словам, сегодня, имея 50% дешёвой ядерной электроэнергии, мы выставляем для промышленности тарифы выше, чем в Европе. И это во многом, убежден он, потому, что за счёт промышленности идёт субсидирование населения, которое платит заниженную цену.