ММК им. Ильича и «Ильич-Сталь» проведут собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и Частное акционерное общество «Ильич-Сталь» проведут 2 сентября 2010 г. внеочередные общие собрания акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комбината.

В повестку дня обоих собраний включены следующие вопросы: о порядке проведения общих собраний акционеров обществ и избрании рабочих органов собраний обществ, о внесении изменений в устав общества, перевод выпуска акций общества из документарной формы в бездокументную (дематериализация), выбор депозитария, который будет обслуживать выпуск акций общества в бездокументной форме, а также хранителя, у которого будет открыт счет в ценных бумагах акционерам, определение даты прекращения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, прекращение действия договора на ведение реестров владельцев именных ценных бумаг с регистратором и пр.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ПАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЧАО «Ильич-Сталь».

1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.