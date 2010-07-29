Эксперты: вчерашний день был «неспокойным»

Украинский фондовый рынок снизился по итогам вчерашнего «неспокойного» дня.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что в то время, как большинство акций индексной корзины Украинской биржи падало, «Стирол» (+10,05%) продолжал уверенно расти. «Укрнафта» (+1,25%) также двигалась против тренда на позитивной финансовой отчетности.

По информации аналитиков, вчера под давлением продавцов упали в цене акции горно-металлургического сектора. Алчевский металлургический комбинат потерял 1,40%, «Азовсталь» - 1,14%, Енакиевский метзавод - 0,55%, Ясиновский коксохим -1,65%.

В обзоре говорится, что банки и генкомпании по итогам торгов в среду также ушли в минус. «Райффайзен банк Аваль» упал на 1,71%, «Укрсоцбанк» - на 0,13%. «Центрэнерго» потеряло 0,49%, «Захидэнерго» - 0,56%. «Укртелеком» (-1,65%) и «Мотор Сич» (-0,02%) вчера также снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 28 июля, упал на 0,10% – до 805,51 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,06% – до 2023,72 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 769 тыс. грн., из них на срочном рынке – 13 млн. 972 тыс. грн.