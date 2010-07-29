Эксперт: мировые рынки акций упали

Мировые фондовые рынки в среду, 28 июля, закрылись падением.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс S&P 500 вчера потерял 0,7%, снизившись до отметки 1106 пунктов. Индекс DJIA упал на 0,4%, остановившись на 10498 пунктах. Европейский индекс DJ Stoxx 600 утратил 0,35%, завершив торги на 257 пунктах.

Как подчеркнул Д.БЕЛОВ, заказы на товары длительного пользования в США в июне неожиданно снизились на 1%, в то время как участники рынка ожидали роста на 1%. Фактически это является признаком того, что спрос в экономике остается вялым, объяснил аналитик.

Д.БЕЛОВ добавил, что доклад Федеральной резервной системы об экономической ситуации в США («Бежевая книга»), акцентировавший внимание на замедлении экономического роста, также не придал оптимизма рынку. Согласно данным ФРС, ситуация в сфере недвижимости все еще остается сложной, а проблемы с кредитованием так и не разрешились.

Аналитик сообщил, что сегодня в 15:30 по киевскому времени выходят данные о заявках на пособия по безработице в США по состоянию на 24 июля. Консенсус-прогноз предполагает их снижение до 460 тыс. по сравнению с 464 тыс. неделей ранее.