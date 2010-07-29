Эксперты: украинские еврооблигации вчера немного выросли

Украинские еврооблигации по итогам торгов в среду, 28 июля, немного выросли.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что по суверенным выпускам вчера прошло мало сделок, так как инвесторы замерли в ожидании официального решения МВФ о предоставлении Украине кредита на 15,15 млрд. долларов сроком на 2,5 года. Высоким спросом пользовались ликвидные корпоративные облигации, и «Метинвест» прибавил три пункта. В банковском секторе, после повышения рейтинга от Fitch, росли облигации «ПриватБанка».

По информации аналитиков, на международных площадках в среду росли акции компаний пищевой промышленности. «Астарта» (+1,15%) стала лидером роста, а «Кернел» (+0,48%) и МХП (+0,35%) немного прибавили в цене. Акции нефтегазовых компаний торговались в красной зоне. Ferrexpo упал на 2,63%.