ВХСУ определил возмещение собственнику "Лугансктепловоза"

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.

Об этом УНИАН сообщил источник в ФГИУ.

По его информации, ВХСУ также направил данное дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Данное решение Высший хозяйственный суд Украины принял 28 июля.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины 27 июля приступил к рассмотрению кассационной жалобы ФГИУ на решение Хозяйственного суда г. Киева, обязавшее Фонд возместить собственнику «Лугансктепловоза» средства в долларовом эквиваленте.

Напомним, Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 1 апреля этого года обязал Фонд государственного имущества Украины возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” - внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу на момент покупки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 19 июля 2006 года объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.